L'OM déchire son offre, cet attaquant renvoyé à la maison

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille était cité comme l'un des favoris pour faire signer Roony Bardghji, l'ailier droit du FC Copenhague. Mais l'OM a finalement retiré son offre pour une raison très précise.

Sauf énorme retournement de situation, Roony Bardghji ne sera jamais un joueur de l'Olympique de Marseille. Alors que depuis 48 heures, le nom de l'ailier droit suédois circulait du côté de la cité phocéenne, cette piste a totalement capoté ces dernières heures. Non pas que l'OM ait été dépassé par une offre venue d'un autre club, mais Footmercato confirme que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont finalement décidé de retirer la proposition qu'ils avaient transmise au jeune attaquant de 19 ans dont le contrat avec le FC Copenhague s'achève à la fin du mois de décembre prochain. Le motif de ce revirement est relativement simple à comprendre, puisqu'il concerne la forme physique de Roony Bardghji et surtout un souci au genou, le joueur ayant eu de sérieux pépins cette saison.

Roony Bardghji a un souci au genou, l'OM recule

Plutôt que de miser gros sur ce dossier, Roony Bardghji semblant être très gourmand, et face au danger d'une rechute, l'Olympique de Marseille a donc tourné le dos à cette piste pourtant très sérieuse. Les dirigeants de l'OM ont déjà recruté des joueurs à qui il fallait donner du temps pour être à 100%, comme cela a été le cas avec Luiz Felipe, mais dans le dossier Roony Bardghji, on parle là d'un problème de genou susceptible de valoir un arrêt de plusieurs mois. Pour l'attaquant suédois, c'est évidemment un coup dur, même si le FC Porto est toujours en lice pour l'accueillir. Et on le sait, le club portugais a très souvent le nez creux lorsqu'il s'agit de valoriser un joueur.

Mais pour l'Olympique de Marseille, qui base son mercato sur le trading, ce genre de signature n'est pas d'actualité, le duo Longoria-Benati voulant toujours se réserver le droit de revendre rapidement un joueur s'il ne fait pas l'affaire. Pour cela, il faut évidemment des joueurs à 100% de leur forme, et concernant l'attaquant de Copenhague, il y avait un risque trop élevé que cela ne soit pas le cas.