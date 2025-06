OM ‍: Longoria fonce sur une pépite au Danemark

Les discussions entre l'OM et le PSV pour Noa Lang sont compliquées, malgré le forcing du joueur. Pablo Longoria est parti dénicher un joueur longtemps blessé au Danemark en guise de plan B.

L’OM a besoin de renforts sur les ailes avec le départ de Luis Henrique et la volonté de mettre de la concurrence à tous les postes. Noa Lang est la piste numéro 1 même si les négociations avec le PSV Eindhoven sont compliquées. Résultat, Pablo Longoria s’est mis en quête d’un joueur capable d’apporter du danger sur les ailes. Et il l’a trouvé au Danemark, au sein du FC Copenhague. A 19 ans, Roony Bardghji sort d’une saison compliquée avec une rupture du ligament croisé qui l’a éloignée des terrains très longtemps. Mais son retour était très attendue par le club danois, qui avait pu compter sur lui, notamment en Ligue des Champions la saison précédente.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille add Copenhagen 19 year old winger Roony Bardghji to their shortlist.



Initial contacts took place also club to club as OM are among many clubs interested.



🐉 FC Porto already submitted a bid, as revealed. pic.twitter.com/E4DOzN8BPw