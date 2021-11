L’OM dans le dur contre Metz, Longoria accuse la LFP

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le fameux match du dimanche à 13h00, mis sur pied par la LFP pour morceler les journées et faire monter les droits TV, ne plait pas beaucoup aux clubs, même si ce ne sont pas eux qui ont le dernier mot dans ce genre de programme. Et pour les formations européennes sollicitées le jeudi, l’enchainement est difficile. Ainsi, après l’OL la dernière fois, c’est l’OM qui doit remettre le couvert en à peine deux jours. Un rythme difficile à suivre pour les clubs européens, qui ont beau avoir un effectif souvent plus conséquent, cela ne les empêche pas de tirer la langue. Pablo Longoria s’en est offusqué, alors que l’OM reçoit une équipe de Metz très en jambes et que l’OM a du mal à mettre du rythme dans la rencontre.

« C'est compliqué de jouer des équipes comme cela, il faut trouver des espaces dans les couloirs pour faire des différences, ce ne sera pas facile. En plus, il nous faut de la récupération, ce n'est pas normal de jouer un match d'Europa League, le jeudi soir, à 21 heures, et de jouer trois jours après à 13 heures. Ce n'est pas seulement pour l'OM, c'est comme l'Olympique Lyonnais la semaine dernière qui a également joué à 13h (contre Nice, 2-3) le dimanche après un match à Prague, en Ligue Europa, le jeudi. Ce sont des choses à éviter pour le bien du championnat », a prévenu Pablo Longoria, pour qui il serait bien de protéger un peu plus les équipes européennes. Même si avec 4 formations concernées par les matchs du jeudi en Europa League ou Conférence League, il va forcément y avoir des choix qui déplaisent à faire dans les programmations. Et dans un passé récent, cela n’avait pas empêché Rennes de battre le PSG, deux jours après un déplacement le jeudi soir aux Pays-Bas.