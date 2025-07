L'OM contacte le nouveau Vinicius, ça chauffe au Brésil

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Wallace Yan, le jeune attaquant brésilien de Flamengo, fait énormément de bruit au Brésil. Le club sud-américain a déjà tout prévu.

Dimanche, Julio Miguel Nieto a mis les supporters de l'OM en alerte en révélant l'intérêt supposé de leur club préféré pour Wallace Yan, jeune prodige brésilien qui a récemment brillé avec son club lors du Mondial des clubs. Surnommé le nouveau Vinicius, Wallace Yan serait dans le collimateur de Marseille, révélait le journaliste, qui précisait également que Wolverhampton était également attentif. Cela a forcément fait du bruit au Brésil et plus précisément à Flamengo, où l'attaquant de 20 ans est considéré comme l'un des grands espoirs du football brésilien. Confirmant cet intérêt de l'Olympique de Marseille pour Wallace Yan, BolaVIP précise que les dirigeants du club ont déjà tout mis en place afin d'éviter le départ dès cet été du natif de Rio de Janeiro. Car même si Flamengo sait qu'il lui sera difficile de conserver Wallace Yan sur le long terme, le voir partir immédiatement n'est pas à l'ordre du jour.

Wallace Yan vaut désormais plus cher

L'OM vise un nouveau coup de génie au Brésil https://t.co/E73RkaDZPB — Foot01.com (@Foot01_com) July 27, 2025

Car même si BolaVIP confirme que pour l'instant, l'Olympique de Marseille n'a fait aucune offre à Flamengo, le club brésilien a sorti les barbelés et fait savoir aux médias locaux que non seulement Wallace Yan venait d'avoir une grosse augmentation de salaire, mais qu'en plus l'attaquant avait au même moment prolongé son contrat avec son club. A en croire la fiche de l'attaquant de 20 ans sur Transfermarkt, il était lié jusqu'en 2027 avec Flamengo. Mais visiblement, cela n'est désormais plus le cas et si l'OM veut s'offrir la pépite brésilienne, il faudra faire un effort financier.

Pour l'instant, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont d'autres préoccupations, même s'il s'agit également d'un attaquant brésilien. L'Olympique de Marseille veut d'abord faire signer Igor Paixao en provenance de Feyenoord. Une fois que cela sera fait, il sera toujours temps de se tourner vers Flamengo et Wallace Yann si l'OM souhaite réellement recruter celui dont les Brésiliens pensent qu'il peut éclater à la face du monde.