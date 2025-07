L'OM vise un nouveau coup de génie au Brésil

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont regardé de près le récent Mondial des clubs, et selon la presse brésilienne, ils auraient désormais un intérêt très soutenu pour Wallace Yan, l'attaquant de 20 ans de Flamengo.

Journaliste brésilien bien connu, Julio Miguel Neto lance une bombe ce dimanche en révélant que l'OM pourrait rapidement faire une offre au club de Flamengo, éliminé par le Bayern de Munich lors du récent Mondial des clubs, afin de s'attacher les services de Wallace Yan, un avant-centre formé par Flamengo et dont la valeur est estimée par Transfermarkt à 2,5 millions d'euros. « L’attaquant, vedette de Flamengo lors de la dernière Coupe du Monde des Clubs, est dans le viseur de l'Olympique de Marseille, en France ! Depuis la fin de la compétition internationale, le jeune joueur de Flamengo est surveillé de près par le club français, qui envisage désormais de formaliser une offre à Flamengo. Bien qu'il n'y ait pas encore d'offre officielle, l'intérêt gagne du terrain en coulisses », précise notre confrère sur X (anciennement Twitter).

