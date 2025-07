L'OM change d'avis pour Aubameyang

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pierre-Emerick Aubameyang arrive à l’OM. Mais alors que le contrat de l’international gabonais devait être de deux ans, le club phocéen a inséré une clause qui pourrait tout changer.

A moins d’un tremblement de terre, Pierre-Emerick Aubameyang sera la prochaine recrue estivale de l’OM. Le buteur gabonais a refusé une offre en or du club saoudien d’Al-Ettifaq pour revenir à Marseille, où il a brillé durant la saison 2023-2024 avec 30 buts marqués toutes compétitions confondues et le titre de meilleur joueur de l’année en Europa League. L’ancien buteur de l’ASSE et de Chelsea a consenti de gros efforts financiers pour revenir à Marseille.

Aubameyang un an à l'OM avec une année en option

Au-delà du salaire que percevra Aubameyang, le Gabonais a aussi fait un sacrifice sur la durée de son contrat. Car tandis que l’on évoquait un bail de deux ans pour « PEA » à l’OM, la réalité est un peu différente selon Sacha Tavolieri. Et pour cause, le journaliste de Sky Sports a annoncé que Medhi Benatia et Pablo Longoria ont changé d’avis sur la durée du contrat de Pierre-Emerick Aubameyang en insérant une clause qui peut tout changer. « Pierre Emerick Aubameyang arrive à Marseille, ce mardi à 19h15 et passe ses tests médicaux le lendemain. Parti pour un contrat de 2 ans, Aubam pourrait finalement signer un an + un an d’option levée si il joue ~50% des matches de Ligue 1 avec l’OM » annonce notre confrère.

✈️🇬🇦 Pierre Emerick Aubameyang arrive à Marseille, ce mardi à 19:15 et passe ses tests médicaux le lendemain.



✍🏼 Parti pour un contrat de 2 ans, Aubam pourrait finalement signer un an + un an d’option levée si il joue ~50% des matches de #LIgue1 avec l’OM. #mercato #JPL pic.twitter.com/GQdd9DYgnl — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 20, 2025

Un bel effort de la part de Pierre-Emerick Aubameyang, lequel n’a visiblement pas peur de cette clause, persuadé qu’il disputera largement plus de la moitié des matchs de Ligue 1 avec Marseille. Pas vraiment étonnant d’autant que le joueur de 36 ans, qui arrive dans un premier temps pour être la doublure d’Amine Gouiri, n’a aucunement l’intention de chauffer trop longtemps le banc du Vélodrome. Comme annoncé par La Provence ce week-end, Pierre-Emerick Aubameyang ne revient pas à l’OM pour faire de la figuration mais bien pour retrouver le rôle de titulaire qui était le sien il y a un an dans la cité phocéenne.