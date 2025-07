OM ‍: Aubameyang promet de mettre Gouiri sur le banc de touche

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Sauf coup de théâtre, Pierre-Emerick Aubameyang arrive à l'OM en début de semaine prochaine pour reprendre sa belle histoire. Et pas pour s'asseoir sur le banc de touche.

L’Olympique de Marseille avance enfin dans ce mercato, et pourrait signer deux joueurs offensifs majeurs en début de semaine prochaine. L’accord est annoncé comme proche pour la venue d’Igor Paixao pour un montant probablement record. L’accord est en revanche trouvé pour la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, libéré de son contrat en Arabie Saoudite et qui a pris quelques jours de réflexion avant d’accepter la proposition de l’OM. Sa réponse sera donc positive et le Gabonais est désormais attendu lundi ou mardi à Marignane pour préparer la saison de son retour, un an après son départ pour l’Arabie Saoudite qui était resté en travers de la gorge de Pablo Longoria. Mais le président espagnol est pragmatique, et il sait qu’il va faire venir un joueur encore efficace, qui a laissé un très bon souvenir à Marseille, et dont l’expérience sera nécessaire pour accompagner aussi la progression d’Amine Gouiri, dont la régularité sur le long terme reste un gros point d’interrogation.

Aubameyang va faire transpirer Gouiri

Pierre-Emerick Aubameyang arrive forcément à 36 ans avec un profil de doublure capable de faire des différences dans les matchs de Ligue 1 et d’apporter sa touche dans les rencontres de Ligue des Champions. Ce n’est toutefois pas comme cela qu’il voit les choses. Selon son entourage, qui s’est confié à La Province, « Aubame » « ne vient pas pour être sur le banc. C’est un compétiteur », a prévenu le clan de l’ancien stéphanois, pour qui les statuts peuvent rapidement changer en attaque avec Roberto De Zerbi. Il est légitime pour le Gabonais de viser un retour comme titulaire, surtout après sa belle saison en Arabie saoudite, mais les choses sont pour l’heure claires à l’OM sur le nouveau statut d’Aubameyang à l’heure de son recrutement. Ensuite, nul doute que l’ancien d’Arsenal voudra pousser Amine Gouiri dans ses retranchements, et briller en Ligue des Champions pour montrer qu’à 36 ans, il est encore loin d’être fini.