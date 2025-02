L’OM appelle Chelsea en urgence

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM s'active pour faire signer un défenseur central d'ici à lundi soir. La piste d'un grand espoir de Chelsea prend de l'ampleur.

Deux jours pour faire signer un défenseur central, Pablo Longoria relève bien évidemment le défi pour faire plaisir à Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM. Le président espagnol s’active pour trouver la perle rare, capable de ne pas coûter trop cher tout en renforçant l’équipe olympienne. Sans parler de son adaptabilité qui doit permettre au futur nouveau joueur d’avoir un impact dans les cinq derniers mois de compétition. Les pistes sont nombreuses mais Pablo Longoria a débuté discrètement des négociations avec Chelsea pour essayer de se faire prêter Aaron Anselmino.

Il s’agit d’un défenseur central argentin arrivé à Chelsea l’été dernier pour 16,5 millions d’euros. Les Blues l’ont immédiatement prêté à Boca Juniors, où ils venaient de l’acheter, pour lui permettre de terminer la saison en Argentine et d'engranger un peu d'expérience à seulement 19 ans. Mais depuis le 3 janvier, le défenseur est revenu dans l’effectif du club londonien, sans réelle perspective de s’y imposer à court terme. Il s'entraine néanmoins régulièrement, mais doit pour le moment se contenter de cela. Une situation analysée par Pablo Longoria, qui discute avec Chelsea au sujet d’un prêt, affirme Gianluca Di Marzio. Les chances d'y voir assorti une option d'achat sont très minces. Attention toutefois, les Blues ne donneront pas un joueur sans contrepartie, sachant qu’il ne reste plus qu’une place pour un prêt de joueur international dans l’effectif du club londonien, et que ce devra donc être bien utilisé.