OM ‍: 15 matchs de suspension, la LFP ne rate pas Longoria

Entendu ce mercredi soir par la commission de discipline de la LFP, Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, a écopé d'une peine de 15 matchs de suspension.

Le dirigeant espagnol s'attendait à une sanction exemplaire après son craquage total à Auxerre, ce samedi. En roue libre, Pablo Longoria avait dénoncé une « corruption » dans « ce championnat de merde », ce qui lui a depuis valu de vives critiques et une plainte pour diffamation de l’ensemble des arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2. Conscient de ne pas avoir donné la bonne image, le président de l’OM s’est excusé publiquement en début de semaine et a fait le déplacement à Paris ce mercredi soir pour se défendre face à la commission de discipline de la LFP au côté de son avocat. Présent sur place dès 17h00 pour un début d’audience à 18h00, le dirigeant espagnol est resté environ deux heures dans les locaux de la Ligue, avant de sortir sans faire le moindre commentaire.

#OM pour Pablo Longoria la sanction de 15 matchs prend effet immédiatement

Fabrizio Ravanelli 3 matchs de suspension à partir de mardi

Derek Cornelius 1 match ferme

Fermeture partielle pour un match d’une partie du virage nord pour OM-Lens@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) February 26, 2025

Pablo Longoria a donc écopé de 15 matchs de suspension comme indiqué par la LFP dans son communiqué officiel. « Quinze matchs de suspension ferme de toutes fonctions officielles et d’accès au banc de touche, aux vestiaires des joueurs et des officiels, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant à ces zones. La sanction prend effet immédiatement » indique la Ligue, qui a également sanctionné Fabrizio Ravanelli de trois matchs de suspension ferme. La sanction du dirigeant italien prendra effet à compter du mardi 4 mars et ne sera donc pas effective pour la réception de Nantes ce dimanche. Le board marseillais connaît donc sa sanction, et le club phocéen a sans doute maintenant dans l’idée de faire profil bas sur l’arbitrage pour ne pas aggraver son cas, après avoir fait suffisamment polémique ce week-end.