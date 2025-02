Jérémy Stinat attend l'OM de pied ferme

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Depuis son arbitrage lors du match entre Auxerre et l’Olympique de Marseille, Jérémy Stinat est la cible de nombreuses critiques, insultes et menaces de mort. Soutenu par son entourage personnel et professionnel, l’homme au sifflet ne compte pas arrêter d’exercer, même pour un match de l’OM.

La rencontre entre l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille a été l’élément déclencheur d’une crise importante entre le club phocéen et l’arbitrage français. Pablo Longoria est sorti de ses gonds et a accusé le corps arbitral d’être corrompu, après des décisions de Jérémy Stinat jugées litigieuses. Insulté et menacé de mort, l’arbitre de la rencontre peut compter sur le soutien des instances du football français et de l’intégralité de ses collègues - les 111 arbitres centraux et assistants officiant en Ligue 1 et Ligue 2 vont porter plainte contre le président de l’OM. Interrogé par le journal L’Equipe, M. Stinat explique qu’il a souhaité rapidement retrouver les terrains de football. Il affirme même ne pas avoir peur de retrouver le club phocéen.

Jérémy Stinat prêt à arbitrer l’OM

« Aucun problème pour être sur un match de Marseille. On a une vie et dès qu'on rentre sur un terrain, on devient arbitre. Comme si on endossait un autre uniforme, une autre peau », affirme Jérémy Stinat, interrogé sur sa capacité à reprendre du service même pour un match de l’Olympique de Marseille. « C'était un souhait d'être sur un match dès le week-end prochain. Je me sens totalement en capacité de le faire, comme j'étais en capacité d'arbitrer à Auxerre, malgré tout ce qui s'est dit dans la semaine. Comme quelqu'un qui est tombé de cheval, il faut tout de suite remonter dessus. Je suis vraiment confiant et en pleine possession de mes moyens », a-t-il également expliqué. Pour rappel, Jérémy Stinat retrouvera la Ligue 1 dès la prochaine journée puisqu’il a été nommé pour être au sifflet du match entre Angers et Toulouse dimanche 2 mars prochain.