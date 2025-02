OM ‍: 111 arbitres portent plainte contre Pablo Longoria ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria passera devant la commission de discipline de la LFP ce mercredi après ses propos contre les arbitres. A l'unanimité, ces derniers ont décidé de porter plainte contre le patron de l'OM pour diffamation.

Dans sa crise de rage, samedi soir à Auxerre, Pablo Longoria a plusieurs fois hurlé le mot de « corruption » en évoquant la Ligue 1 et les décisions des arbitres. Et si 48 heures plus tard, le dirigeant marseillais a fait son mea culpa, sans toutefois s'excuser, du côté de l'ensemble des arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2, les accusations venues d'une personnalité aussi importante ne passent pas. C'est pourquoi, comme l'annonce Olivier Lamarre dans La Provence, porte-parole du syndicat des arbitres, les 111 arbitres qui officient dans le monde professionnel, prépare actuellement une plainte collective contre Pablo Longoria pour diffamation. 100% des arbitres, dont Stéphanie Frappart qui officiera lors d'OM-Nantes, entrent en action suite au dérapage incontrôlé de Pablo Longoria.

Stéphanie Frappart va porter plainte contre Pablo Longoria

« Ce n’est pas encore finalisé, mais ce sera une plainte collective. Tous les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2, centraux et assistants, se sont sentis diffamés par ces accusations de corruption et vont porter. Ils sont 111 au total, c’est 100% des arbitres (….) Malgré la passion, le monde professionnel doit être exemplaire, car, derrière, les arbitres qui sont moins protégés, se font casser la figure. Il faut penser à eux », a expliqué le représentant des arbitres d'élite. En faisant une plainte collective, les arbitres vont ainsi éviter d'être obligés d'aller chacun de leur côté déposer une plainte localement contre le président de l'Olympique de Marseille.

Longoria va devoir s'expliquer

L'enquête suivra ensuite son cours, et Pablo Longoria aura probablement l'occasion de se justifier et de s'expliquer devant la justice, même si forcément, le président de l'Olympique de Marseille a déjà plaidé coupable publiquement en avouant qu'il ne croyait pas du tout qu'il y avait de la corruption en Ligue 1. Mais pour les arbitres, il s'agit surtout de siffler la fin des hostilités, l'OM étant depuis quelques mois lancé dans une critique permanente des décisions arbitrales, sachant que le club phocéen entraîne derrière lui de nombreux supporters qui se déchaînent sur les réseaux sociaux et malheureusement aussi dans la vraie vie. Jérémy Stinat, qui a porté plainte suite à des dégradations commises sur son véhicule, peut en témoigner.