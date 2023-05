Igor Tudor abandonne l'OM, il a trouvé mieux ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Coup de sang à l'Olympique de Marseille, avec l'annonce par la presse italienne de la décision d'Igor Tudor de stopper son aventure en Provence après seulement un an. Le Croate est persuadé de signer dans un très gros club rapidement.

Décidément, être entraineur de l’Olympique de Marseille fait tourner les têtes. Après Marcelo Bielsa en 2015 et son disciple Jorge Sampaoli en 2022, Igor Tudor a décidé de quitter le club provençal alors que tout portait à croire qu’il continuerait l’aventure. Pour sa première saison à Marseille, le technicien croate a mis un peu de temps à se faire accepter, avant de réussir au final une saison honorable. Une place sur le podium, même si c’est la 3e, un public qui répond présent en raison du jeu proposé, et une bonne entente avec ses dirigeants malgré les nombreux changements de l’effectif au mercato, l’ancien coach de Vérone semblait parti pour enchainer une deuxième année consécutive.

Igor Tudor murmuré à la Juventus Turin

Il avait le soutien de Pablo Longoria et a profité de la dernière conférence de presse de jeudi pour expliquer qu’il allait faire posément un point avec ses dirigeants en fin de saison. Malgré cela, Igor Tudor n’a pas l’intention de continuer à l’OM, et va tout stopper après la 38e journée. C’est le média Sport Italia qui le révèle en exclusivité, l’entraineur croate a déjà fait son choix et celui-ci est de ne pas continuer avec le club qui fête aujourd’hui le 30e anniversaire de son sacre en Ligue des Champions. Selon le média italien, la décision est prise et elle est quasiment irrévocable.

La perspective de voir son effectif être totalement chamboulé pendant l’été n’enchante pas le technicien croate, même si ce ne serait pas la principale raison de cet arrêt brutal. Sa motivation serait plutôt liée au fait que son passage correct à l’OM lui a permis de se mettre en lumière, et il aurait la possibilité d’avoir plusieurs offres pour occuper un banc de touche plus prestigieux la saison prochaine. Récemment, son nom a été murmuré du côté de la Juventus, où il a joué par le passé. Néanmoins, ce ne serait pas le seul club qui l’aurait courtisé, et Igor Tudor a visiblement envie de se donner la chance de rejoindre une formation très ambitieuse sur le plan européen. Au point de laisser l’OM le bec dans l’eau avec cette décision si elle venait à se confirmer dans quelques jours, à la fin du championnat.