Hojbjerg et l’OM envoient balader la Juventus

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La Juventus tourne autour de l'OM pour récupérer Pierre-Emile Hojbjerg. Les barbelés ont été posés et le Danois n'ira pas en Italie cet été.

Il y a du beau monde pour cette saison à l’Olympique de Marseille au milieu, malgré le départ d’Ismaël Bennacer à l’issue de son prêt. Angel Gomes est arrivé pour compléter un trio de gala avec Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg. Ce dernier est la force tranquille de l’OM, avec sa puissance physique, sa science tactique et sa qualité de passe. Le Danois a un profil qui peut encore plaire à des grands clubs européens, et c’est le cas à la Juventus Turin. La formation italienne est très difficile dans les négociations cet été, et Pablo Longoria le sait bien après avoir lutté pendant des semaines pour faire venir Timothy Weah. Néanmoins, un tel club avec de grandes ambitions ne laisse jamais insensible ceux qui peuvent rêver d’un nouveau rebond dans leur carrière.

Aucune chance, la Juventus est au courant

Très à l’aise à Marseille, Hojbjerg n’a jamais laissé transparaitre un souhait de changer d’air, mais cela n’a pas empêché la Juventus de s’en approcher. La réponse de l'OM et du joueur danois a été claire selon Gianluca Di Marzio. Le journaliste transalpin l’affirme, Roberto De Zerbi a fait savoir que l’ancien de Tottenham était un élément capital de son équipe, et qu’il était hors de question de s’en séparer cet été. L’OM n’acceptera aucune offre pour Hojbjerg et le considère comme l’un des pions essentiels d’une saison réussie. La porte n’est pas ouverte non plus du côté du Danois, et il n’y a donc « aucune chance » de le voir quitter le Vieux Port pour aller dans le Piémont cet été. A deux semaines de la fin du marché des transferts, cela permet de mettre les choses au clair et de rassurer les supporters, qui savent qu’une grosse vente n’est jamais totalement écartée après les grosses dépenses effectuées cet été par la formation de Pablo Longoria.