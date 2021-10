Gerson s’embrouille avec Sampaoli, l’heure est grave à l’OM

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En tombant pour la deuxième fois de suite en Ligue 1, face à Lille ce dimanche après-midi (0-2), l’Olympique de Marseille s’est causé de gros soucis en vue de la suite de la saison, et notamment avec Gerson...

Le club phocéen avait parfaitement débuté sa saison, avec quatre victoires sur les cinq premiers matchs de championnat, plus un bon match nul à Moscou en Europa League. Mais ces dix derniers jours, Marseille a plutôt mal géré l’enchaînement des rencontres. Incapable de remporter la moindre partie depuis quatre matchs, avec un nul à Angers (0-0), une défaite face à Lens au Vélodrome (2-3), un autre score de parité face à Galatasaray en C3 (0-0) et donc ce nouveau revers à Lille ce dimanche, Marseille traverse une période compliquée. Parmi les principaux responsables, Gerson est souvent pointé du doigt par les suiveurs de l’OM. Il faut dire que l’international brésilien commence déjà à être considéré comme un flop à Marseille. Face au LOSC, l’ancien milieu de Flamengo n’a pas montré un joli visage. Positionné aux côtés de Guendouzi, il a fini par être remplacé dès la 62e minute de jeu. Une sortie prématurée qui n’a pas vraiment plu à Gerson, d’après les dires de Romain Canuti, pour qui l’Auriverde s’est brouillé avec Sampaoli à sa sortie.

« Il faut quand même un peu plus de nerfs »

« Tout en haut de la pyramide des déceptions après le match Lille-OM, on retrouve Gerson. Encore une fois. Le milieu brésilien doit vraiment se faire violence. Il doit d’adapter à la Ligue 1. Et notamment avec l’arbitre. Car il ne faut pas croire que l’arbitre va siffler à chaque fois que quelqu’un vient le chatouiller ou lui souffler derrière la nuque. Il faut quand même un peu plus de nerfs. Les nerfs qu’il utilise contre son coach quand il le fait sortir à l’heure de jeu, il faudrait aussi s’en servir contre les adversaires ! », a avoué le journaliste du Phocéen, qui commence à se poser beaucoup de questions sur le véritable niveau de Gerson. Les supporters aussi, surtout que Gerson a été recruté pour plus de 20 millions d’euros lors du dernier mercato estival… Autant dire que les dirigeants attendent probablement bien mieux de leur recrue phare, comme Sampaoli d’ailleurs, qui n’a plus vraiment d’arguments pour défendre son chouchou.