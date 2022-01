Gerard Deulofeu, l'OM sort sa carte secrète au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Suivi par l’OM en 2016 quand Andoni Zubizarreta essayait vainement de faire jouer ses relations barcelonaises pour le faire venir, Gérard Deulofeu est de nouveau dans le viseur marseillais.

Depuis, le joueur révélé au FC Barcelone a fait du chemin, se révélant notamment du côté d’Everton puis de l’AC Milan, avant de retenter sa chance en Catalogne puis de s’installer à l’Udinese. Un parcours chaotique pour un ailier atypique, qui se plait en Série A avec 6 buts cette saison. Sa réussite ne passe pas inaperçue, et Deulofeu pourrait en profiter pour changer à nouveau d’air, lui qui à toujours autant la bougeotte. A 27 ans, il a déjà connu 11 transferts ou prêts, mais ne compte pas s’arrêter là. L’intérêt de l’OM est en effet désormais avéré à une semaine de la fin du marché des transferts. Selon TMW, Pablo Longoria s’est rapproché de la formation italienne pour négocier le transfert de Gérard Deulofeu.

L'OM prêt pour le bras de fer ?

Comme à son habitude, le président olympien a proposé une formule à sa sauce, avec un prêt incluant une option d’achat obligatoire en fin de saison, vu que l’OM n’est pas totalement libre de recruter cet hiver. L’Udinese a repoussé la première approche marseillaise, estimant que l’un de ses leaders d’attaque n’était pas à vendre en cours de saison. Mais avec sa 15e place actuelle, la formation du Frioul n’a pas non plus tant d’arguments que ça pour retenir son joueur espagnol si ce dernier veut vraiment partir. Le bras de fer a donc commencé, même s’il faudra trouver une issue rapide étant donné le timing serré. Mais Pablo Longoria a l’habitude de jouer sur plusieurs tableaux en même temps, et a certainement eu l’écho qu’il y avait la possibilité de faire un gros coup sur ce dossier avant de s'en mêler.