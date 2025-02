« ‍Corruption ‍», les supporters de l’OM en redemandent

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

En dépit du tollé provoqué par le dérapage de Pablo Longoria le week-end dernier, les supporters de l'OM ont affiché leur soutien à leurs dirigeants.

Mehdi Benatia quelques semaines plus tôt, Fabrizio Ravanelli et Pablo Longoria ces derniers jours, les dirigeants de l'OM ont attaqué très fort sur les instances et l’arbitrage cette saison. Résultat, toute l’équipe dirigeante est suspendue mais cela n’est pas cela qui va faire faiblir leur cote d’amour auprès des supporters. Ces derniers ont affiché une banderole de soutien aux trois hommes ce vendredi à la Commanderie, et il ne fera aucun doute que ce sera encore le cas ce dimanche pour la réception de Nantes au Stade Vélodrome. Même si tout le monde ou presque est d’accord pour dire que Pablo Longoria est allé trop loin, les sanctions contre l’OM ne sont pas justifiées et le combat du président espagnol est le bon pour les supporters olympiens.

Installation d’une bâche en soutien aux dirigeants de l’OM, devant la Commanderie. pic.twitter.com/2r9MwLQkdv — Florent Germain (@flogermain) February 28, 2025

« Soutien à Pablo, Mehdi et Fabrizio. Le vrai courage, c’est de persévérer malgré les obstacles », ont affiché les supporters marseillais, qui n’ont clairement pas fait l’unanimité même dans leur camp avec cette prise de position alors que Pablo Longoria a lui-même reconnu qu’il était allé trop loin et qu’il acceptait les sanctions de la commission de discipline de la LFP au sujet de ses accusations injustifiées.