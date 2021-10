Bernard Tapie : Emmanuel Macron brandit la Ligue des champions

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Comme de nombreuses personnalités du football et de la vie politique, Emmanuel Macron a rendu un vibrant hommage à Bernard Tapie.

Décédé dimanche des suites d’un cancer, l’ancien président charismatique de l’Olympique de Marseille ne laissait personne insensible. C’est ainsi que dans les colonnes de La Provence, Emmanuel Macron a rendu ce lundi un hommage poignant au « Boss ». Fervent supporter de l’Olympique de Marseille, le président de la République a salué la mémoire de celui qu’il appelle affectueusement « l’homme de Marseille ». Des mots qui iront droit au cœur de la famille de Bernard Tapie, dont les obsèques se tiendront dans la cité phocéenne en fin de semaine, alors que les supporters de l’OM peuvent se recueillir devant son portrait géant à l’Orange Vélodrome depuis dimanche matin.

Macron, le souvenir de la Ligue des Champions

« Le visage de la victoire s’en est allé. Pour tous les Marseillais, pour tous les passionnés de football, pour moi, Bernard Tapie restera à jamais celui qui, à force d’énergie, d’engagement et de talent, emmena l’OM sur le toit de l’Europe. A jamais les premiers. Je n’oublierai pas cette nuit enchantée de mai 1993 où, quelques minutes après le but de Basile Boli, porté en triomphe par quelques hommes en blanc et bleu, il brandit, sourire aux lèvres, la coupe au grandes oreilles tant attendue par toute une ville, tout un peuple. Bernard Tapie nous a quittés mais son souffle continuera d’habiter la Cité phocéenne. Vous serez nombreux, ces jours-ci, au Stade Vélodrome, pour lui dire un dernier au revoir. Et depuis le cimetière de Mazargues qu’il va rejoindre pour son dernier repos, il continuera, j’en suis sûr, de veiller sur cette ville dont nous avons tant parlé ensemble et pour laquelle, il cultiva jusqu’à la fin une passion sans bornes » a lancé Emmanuel Macron dans le journal dont la famille Tapie est actionnaire, comme un symbole.