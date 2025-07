Abline à l'OM, ça va mal se finir pour Kita

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Mathis Albine à l'OM, les dirigeants marseillais sont persuadés que cela peut se concrétiser dans un second temps cet été, malgré les hautes ambitions financières de son club, le FC Nantes.

Waldemar Kita a bombé le torse au début de l’été en affirmant qu’il faudrait une offre incroyablement élevée pour qu’il puisse donner le feu vert au départ de Mathis Abline. Sans détour, le président polonais du FC Nantes visait clairement l’OM, qui a l’habitude de se servir chez les Canaris, avec notamment la capacité de séduire les joueurs en premier lieu, afin d’arriver en position de force pour négocier un transfert à la baisse. Pour Mathis Abline, désormais en vacances après l’Euro espoirs, Waldemar Kita réclame 50 millions d’euros, ce qui a eu le don de faire sourire tout le monde. Si l’ancien rennais a réalisé une très grosse saison, sa valeur n’atteint même pas la moitié de ce que demande le dirigeant du FCN.

Sunderland passe à l'action, sans succès

En attendant, c’est Sunderland qui s’est récemment présenté pour tenter sa chance avec une offre de 20 millions d’euros qui ne semble pas avoir réellement ouvert les négociations. L’été pourrait donc être long, mais l’OM n’a pas dit son dernier mot malgré les effets de manche du dirigeant nantais. Selon les indiscrétions de RMC, Mehdi Benatia et Pablo Longoria mise sur un dossier à rallonge, et estiment qu’une issue favorable n’est pas du tout à écarter. Les deux dirigeants ont surement eu des retours positifs pour penser que le coup est toujours jouable malgré le tarif très spécial demandé par Kita. Une preuve donc qu’absolument rien n’est perdu dans ce dossier qui représentera un gros investissement.

Mais l’OM estime que ce pari pourrait être gagnant avec la signature d’un international espoirs français en pleine progression, et qui semble encore en avoir sous la pédale. Et un profil de joker qui peut faire très mal dans les rencontres de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Il faudra certainement y mettre le prix, mais l’OM semble persuadé que cela vaut le coup, au point d’obliger Nantes à envoyer, après Rongier ou Merlin, un nouveau joueur sur le Vieux Port cet été.