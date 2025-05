50 millions s’envolent, l’OM saute de joie

Dans : OM.

Frank McCourt attend une ou deux grosses ventes à l'OM cet été. Mais Pablo Longoria se sent prêt à refuser une offre folle pour un taulier très apprécié par Roberto De Zerbi.

Les joueurs de l’Olympique de Marseille ont terminé leur saison, et seuls les internationaux ont encore quelques jours de sollicitation au début du mois de juin pour les prochains matchs. Les dirigeants, eux, s’activent pour mettre sur pied l’équipe de la saison prochaine. A l’OM, il va falloir trouver le juste milieu entre de belles ventes, et la possibilité d'étoffer l’effectif pour répondre présent sur les différents tableaux. Frank McCourt va devoir allonger la monnaie, mais il aimerait bien une rentrée d’argent spectaculaire pour valider son projet. Luis Henrique est annoncé partant pour l’Inter Milan, mais les deux joueurs à plus forte valeur marchande de l’effectif sont Mason Greenwood et Leonardo Balerdi.

L'OM prêt à refuser un transfert record ?

L’ailier anglais a fait savoir en conférence de presse de fin de saison qu’il ne pensait pas partir, même si le mercato peut toujours réserver de l’imprévu. Concernant l’Argentin, la volonté est identique. Malgré des offres importantes, l’OM a fait savoir qu’il ne forcerait pas son départ, y compris si le prix de réserve de 50 millions d’euros était atteint. Selon la presse italienne, l’AS Roma est à fond sur le défenseur central olympien, mais la Louve montera-t-elle jusqu’aux fameux 50 ME ? Rien n’est moins sûr. En tout cas, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a envie de vivre cette saison avec la Ligue des Champions au Vélodrome, et même si son salaire pourrait être revu à la hausse en cas de transfert, il préfère continuer encore un an à l’OM.

Un message apprécié, par la direction comme par les supporters, même si Frank McCourt rira peut-être jaune de voir le plus gros transfert de l’histoire du club tomber à l’eau cet été si l’OM venait vraiment à refuser une offre de plusieurs dizaines de millions d’euros.