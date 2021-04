45 minutes de violence, Bernard Tapie raconte son agression

Dans : OM.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Bernard Tapie et son épouse Dominique ont été victimes d’une agression à leur domicile.

En plus d’être cambriolés, Bernard et Dominique Tapie ont été roués de coups par les quatre agresseurs. Ce week-end, les images des visages tuméfiés de Bernard et Dominique Tapie ont été dévoilées et le moins que l’on puisse dire, c’est que les clichés faisaient froid dans le dos. Dans un entretien accordé à Libération ce lundi, l’ancien patron de l’Olympique de Marseille, qui se bat depuis plusieurs mois contre un cancer, a raconté son agression.

« Nous avons été réveillés par des lampes torches dans la figure. La scène a duré quarante-cinq minutes. Ils ont frappé ma femme à coups de poing dans la gueule, moi attaché sur une chaise. Elle criait. J'ai subi cet épisode comme si je recevais personnellement les coups. J'aurai peut-être un peu de séquelles pour ma tumeur au cerveau, suite au coup de matraque reçu sur la tête. Les médecins me le diront dans deux jours » explique Bernard Tapie. Quant à savoir pourquoi le couple a été victime d’une telle violence pour un simple cambriolage, l’ex-président de l’OM a deux hypothèses.

« Soit ils étaient déçus de ce qu'ils ont pu dérober sur place, pas à la hauteur de leurs espérances, soit pour le simple plaisir de nous faire du mal » commente Bernard Tapie. Dans son édition du jour, Le Parisien explique que les ravisseurs sont partis avec deux montres (dont une Rolex), des boucles d’oreilles, des bracelets de valeur et une bague. Le lieu de l’agression étant la maison secondaire du couple, les agresseurs ont visiblement été déçus du maigre butin. Quoi qu’il en soit, une enquête a évidemment été lancée mais pour l’heure, les quatre ravisseurs courent toujours. De leur côté, Bernard et Dominique Tapie se reposent auprès de leur famille.