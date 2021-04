Le fils de Bernard Tapie diffuse une photo accablante

Dans : OM.

Au lendemain de l'attaque brutale de Bernard et Dominique Tapie à leur domicile, le fils de l'ancien patron de l'OM a envoyé un message aux agresseurs en l'illustrant avec une photo de son père dont le visage est tuméfié.

Afin de témoigner de la violence de ceux qui ont agressé et cambriolé les époux Tapie, dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'ils dormaient dans leur maison de la région parisienne, Stéphane Tapie, a relayé via Twitter une photo très éprouvante de son père. Le fils de l'ancien président de l'Olympique de Marseille en a profité pour adresser un message direct aux agresseurs, lesquels sont toujours recherchés par la police. « Bande de lâches que vous êtes 😡😡 Je ne vous souhaite pas que ça arrive à vos parents un jour. Regardez-vous dans un miroir et osez dire que vous n’avez pas honte de votre ignominie. J’espère que la police vous retrouvera avant moi 😡😡 », a prévenu Stéphane Tapie.