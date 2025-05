40 millions pour Balerdi, un club méga-riche teste l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La Premier League est capable de faire tourner toutes les têtes. Leeds est tenté par l'option Leonardo Balerdi, quitte à payer très cher pour le faire signer.

Taulier défensif de l’OM, Leonardo Balerdi fait partie des joueurs que Roberto De Zerbi veut clairement conserver la saison prochaine, surtout qu’il a été bien embêté par le manque de concurrence et de performance dans ce secteur de jeu. Vilipendé à son arrivée, l’Argentin a passé un cap depuis un peu plus d’un an, et cela lui vaut des courtisans à travers l’Europe. La Roma lui fait les yeux doux, mais l’OM n’envisagera une vente qu’en cas de très belle offre. La mise à prix serait même de près de 40 millions d’euros. Un montant jugé suffisant pour renflouer les caisses, et se renforcer ensuite pour compenser le départ du capitaine marseillais.

Leeds a une énorme enveloppe mercato

Balerdi révèle une piste de l’OM, c’est bien parti https://t.co/5K0t6LRdB2 — Foot01.com (@Foot01_com) May 9, 2025

Pour atteindre ce niveau de proposition, il ne faut pas attendre un miracle du côté de Rome, mais plutôt se tourner vers les riches clubs anglais. Remonté en Premier League, Leeds possède une enveloppe mercato copieuse pour se maintenir la saison prochaine. Le média anglais Foot365 affirme que les propriétaires américains, ceux qui détiennent la prestigieuse franchise des San Francisco 49ers en NFL, ont octroyé 160 millions d’euros pour renforcer les Peacocks la saison prochaine. Dans ces conditions, Leeds a les capacités financiers de casser la banque et d’en faire sa recrue défensive la plus chère de son histoire, bien au-delà des 20 millions d’euros payés pour faire venir… Rio Ferdinand en 2000, dans un transfert qui avait secoué l’Angleterre à l’époque.

Nul doute que la signature de Leonardo Balerdi choquerait aussi Marseille, qui pourra difficilement dire non en cas d’une offre proche des 40 millions d’euros. Mais les supporters de l’OM savent aussi que compenser un tel départ ne sera pas évident, même si un autre argentin, en la personne de Facundo Medina, est ciblé en vue de cet été.