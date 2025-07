15 ME pour Weah, l'OM arrive à Turin ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a entamé les négociations avec la Juventus Turin pour boucler la signature de Timothy Weah. Le club italien réclame 15 millions d’euros à Marseille pour le transfert de l’international américain.

Après avoir bouclé les signatures de CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina, l’Olympique de Marseille souhaite poursuivre sur sa lancée au mercato. Medhi Benatia et Pablo Longoria veulent encore deux renforts en défense : un central et un joueur à droite. Pour occuper ce couloir, plusieurs noms sont évoqués ces dernières heures dont ceux de Sacha Boey et du polyvalent Timothy Weah, capable de jouer ailier ou latéral. Il semblerait que l’OM fasse actuellement de l’international américain de la Juventus Turin son choix numéro un.

Timothy Weah et Sacha Boey, l’OM fait feu https://t.co/NwU9xIaxy6 — Foot01.com (@Foot01_com) July 3, 2025

La preuve, L’Equipe nous apprend que l’Olympique de Marseille discute depuis plusieurs jours avec la Juventus Turin pour avancer dans le dossier de l’ancien joueur de Lille. Loïc Tanzi ajoute que les dirigeants phocéens se sont déjà entretenus avec Timothy Weah afin de lui présenter le projet olympien. De plus, le board marseillais a été mis au courant du prix fixé par la Juventus Turin pour libérer l’international américain de ses trois dernières années de contrat : 15 millions d’euros. Les négociations sont en cours et l’OM va accentuer les discussions avec la Juventus Turin dans l’espoir de vite trouver un accord.

La Juventus veut 15 millions d'euros pour Weah

On ignore encore quelle forme prendra ce deal, à savoir un transfert sec ou un prêt avec option d’achat (automatique ou pas). Dans ce dossier, l’Olympique de Marseille n’est toutefois pas tout seul. Le dauphin du Paris Saint-Germain va devoir batailler avec Leeds, promu en Premier League, qui courtise également Timothy Weah. A la Juventus depuis deux ans, le joueur né à New-York sort d’une saison aboutie dans le Piémont avec 43 matchs disputés pour un total de 6 buts et 5 passes décisives en 2024-2025, en évoluant la plupart du temps dans un rôle de piston droit sous Thiago Motta puis avec Igor Tudor.