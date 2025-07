Timothy Weah et Sacha Boey, l’OM fait feu

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a décidé de contacter deux grands clubs européens pour récupérer des joueurs capables de répondre à un besoin précis de Roberto De Zerbi sur le couloir droit.

L’Olympique de Marseille cherche le joueur parfait pour occuper son couloir droit, et avance désormais sérieusement pour trouver l’élément qui s’intègrera parfaitement dans la vision des choses de Roberto De Zerbi. Et pour cela, Pablo Longoria n’hésite pas à taper à la porte des grands clubs européens. C’est déjà le cas depuis plusieurs jours avec l’intérêt pour Sacha Boey, qui n’a pas su saisir sa chance au Bayern Munich, et se cherche un nouveau point de chute dans sa carrière. L’arrière droit a encore trois ans de contrat et vaut près de 20 millions d’euros, même si son avenir pourrait être remis en cause par sa forme actuelle. Il enchaine en effet les matchs à la Coupe du monde des clubs, et pourrait bien faire changer d’avis son entraineur. A moins d’une offre copieuse de l’OM.

Weah et Boey, deux joueurs qui vont bouger

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille add Tim Weah among the options into their shortlist.



Juventus are prepared to sell Weah after deal off with Nottingham Forest and OM are well informed.



He’s on the list alongside Sacha Boey, another option. pic.twitter.com/LQWorrF7pF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2025

Mais Pablo Longoria ne se contente pas d’avoir une seule piste à droite, et regarde du côté d’un club qu’il connait très bien. En effet, selon Fabrizio Romano, l’OM a mis Timothy Weah dans sa « short-list » pour se renforcer cet été. L’ancien lillois, fils de l’ancien joueur du PSG et de Marseille Georges Weah, n’arrive pas non plus à trouver du temps de jeu conséquent du côté de la Juventus. Il devait rejoindre Nottingham Forest mais le deal est tombé à l’eau a semaine dernière, le joueur refusant finalement de signer dans le club anglais. L’international américain possède une valeur marchande estimée à 17 millions, mais nul doute que l'OM pourrait tenter sa chance avec une offre moins importante, la Juventus ayant besoin de liquidités pour lancer son mercato. A noter que Weah ne fait pour le moment pas l’objet d’un gros intérêt au mercato, Leeds ayant récemment fait savoir qu’il renonçait à recruter le joueur avec lequel il était en discussion, préférant se concentrer sur d’autres profils. Une aubaine à saisir pour l’OM, qui compte bien frapper fort pour animer son couloir droit avec des joueurs qui savent aussi bien défendre qu’attaquer.