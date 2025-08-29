Zhegrova va à l'OM, il attend que Lille soit honnête

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Après avoir trouvé un accord personnel avec l'Olympique de Marseille, Edon Zhegrova veut désormais que Lille finalise vite son transfert. L'attaquant affirme avoir la parole d'Olivier Létang.

Le président du LOSC l'a confié vendredi après-midi, en marge du tirage au sort de l'Europa League, il n'avait pour l'instant aucun contact avec Pablo Longoria concernant le possible transfert de son attaquant kosovar. Des propos qui intervenaient quelques heures après l'annonce d'un accord total entre Edon Zhegrova et l'OM pour son futur éventuel contrat à Marseille. On en était là dans ce dossier, avant que Footmercato ne révèle que le joueur lillois avait la certitude d'avoir un bon de sortie de la part d'Olivier Létang, lequel lui aurait assuré qu'il ne s'opposerait pas à son départ lors de ce mercato estival, à un an de la fin de son contrat. De même, il y a quelques semaines, avant que le Championnat de Ligue 1 reprenne, Zhegrova a parlé de ce sujet avec Bruno Genesio.

Un bras de fer entre Lille et l'OM

Létang menace l'OM dans le dossier Zhegrova https://t.co/Sk5978Lqa8 — Foot01.com (@Foot01_com) August 29, 2025

Le média spécialisé révèle également que Pablo Longoria a contacté son homologue lillois pour parler de ce possible transfert de l'attaquant international kosovar dès le début du mois d'about. On peut se demander cependant si toutes ces infos qui sortent concernant l'engagement qu'aurait pris Lille de laisser partir ne masquent pas le début d'un bras de fer, ou du moins d'un point de blocage au sujet de l'indemnité de transfert réclamée par le LOSC pour laisser Edon Zhegrova rejoindre l'Olympique de Marseille.

On aura rapidement la réponse puisque dans 72 heures le mercato d'été sera terminé, même si tout indique que le joueur lillois finira par signer à l'OM, le LOSC n'ayant aucun intérêt financier de bloquer Zhegrova, sauf à prendre le risque de le voir partir libre dans un an, comment Jonathan David vient de le faire.