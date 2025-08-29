Létang menace l'OM dans le dossier Zhegrova

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Plusieurs médias ayant annoncé que l'OM et Edon Zhegrova avaient un accord totale, le président du LOSC a révélé qu'il n'avait pas de négociations en cours avec Marseille et que le club phocéen ne respectait pas les règlements.

Présent ce vendredi à Monaco à l'occasion du tirage au sort de la première phase d'Europa League, Olivier Létang n'a pas échappé à une question sur le mercato. D'autant plus que depuis quelques heures, certains journalistes indiquaient qu'Edon Zhegrova avait trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille et que les deux clubs négociaient pour le transfert du joueur kosovar à qui il reste un an de contrat avec le LOSC. Une version que le patron de Lille a fermement démenti. Olivier Létang a précisé qu'il n'y avait aucune discussion en cours entre lui et l'OM, et qu'en plus, il était très étonné que Marseille se permette de négocier directement avec un de ses joueurs, encore sous contrat pour un an.

L'OM négocie avec Zhegrova, Lille n'a pas donné l'autorisation

S'il ne souhaite pas trop en faire contre l'Olympique de Marseille, le dirigeant lillois a tout de même rappelé qu'Edon Zhegrova était un attaquant de Lille et que Pablo Longoria aurait dû lui en parler avant de commencer les discussions, tout comme Roberto De Zerbi, qui se serait également entretenu avec l'attaquant du LOSC. « Vous me dîtes qu’il y a un accord entre l’OM et Edon, mais je suis surpris. Parce que nous, on n'a aucun contact avec l’Olympique de Marseille et les textes sont assez clairs. Il est interdit de contacter un joueur d’un autre club sans le demander au club avec lequel le joueur est sous contrat. Je pense qu’il y a des règles de vie et des attitudes qui doivent être respectueuses. J’ai entendu ce matin qu’y compris l’entraîneur de Marseille avait parlé à mon joueur. C’est surprenant, mais on n’est pas à une surprise près avec Marseille », a lancé avec un grand sourire Olivier Létang.