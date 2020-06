LOSC : Lille va refaire un coup à 80 ME, vous n'êtes pas prêt

Dans : LOSC.

Après le départ forcément difficile à digérer de Nicolas Pépé, le LOSC a néanmoins continué à faire bonne figure en Ligue 1.

Beaucoup moins en Coupe d’Europe néanmoins… Mais sous la coup de Luis Campos, les bons plans permettent toujours à Christophe Galtier de présenter une équipe capable de faire des différences, notamment sur le plan individuel. Cet été encore, les Dogues vont perdre un ou deux éléments clés. Même si Gérard Lopez annonçait fièrement cet hiver que Victor Osimhen serait toujours lillois en 2020-2021, la réalité va forcément rattraper le club nordiste. Surtout avec des offres copieuses qui arrivent. En dépit de l’échec de Nicolas Pépé à Arsenal vu le prix dépensé, les clubs anglais sont toujours chauds pour recruter au LOSC, et toujours des proportions démentes. Si l’Ivoirien avait filé pour 80 ME, le Nigérian devrait aussi partir dans ces eaux-là, a fait savoir Christophe Galtier.

« Des joueurs ont été ou sont sollicités, bien évidemment. Le club travaille sur cela. Victor et Gabriel sont sur le départ, je l'ai intégré depuis longtemps. Ils travaillent sérieusement et nous travaillons sur les joueurs actuellement ici qui sont susceptibles de les remplacer et évidemment sur de futurs joueurs qui viendront nous rejoindre à leurs postes », a prévenu en conférence de presse l’entraineur de Lille, tandis que son président évoquait récemment des offres « aussi élevées que pour Pépé » pour son buteur acheté 12 ME à Charleroi un an plus tôt.