Mercato : Lihadji, Osimhen, Lille sort les muscles !

Dans : LOSC.

C’est ce jeudi que les joueurs du LOSC ont retrouvé le chemin de l’entraînement après une saison frustrante, avec une quatrième place à la clé.

Les dirigeants nordistes vont maintenant pouvoir s’attaquer au chapitre du mercato dans les jours à venir, un domaine que Luis Campos et Gérard Lopez apprécient tout particulièrement. Et cet été encore, les Dogues ont l’intention de s’imposer comme un cador de Ligue 1. C’est dans le dossier Victor Osimhen que le LOSC souhaite de nouveau montrer les muscles puisque selon les informations obtenues par RMC, le club de Gérard Lopez ne veut pas vendre l’international nigérian en-dessous… de 80 ME. Un prix qui paraît assez dingue et difficilement atteignable cet été au vu des conséquences économiques de la crise sanitaire.

Lihadji officiellement Lillois début juillet

Autre joueur très courtisé, le Brésilien Gabriel ne sera pas non plus bradé. Toujours selon la radio, Lille réclame 30 ME pour son prometteur défenseur central, courtisé en Angleterre, où Everton est par exemple très intéressé. Au rayon des arrivées et des prolongations de contrat le LOSC sera également actif. En fin de contrat au 30 juin 2020, Loïc Rémy et Jérémy Pied sont en discussions pour signer un nouveau bail de deux ans. Surtout, la venue du prometteur Isaac Lihadji, en provenance de l’Olympique de Marseille, tend à se confirmer. Pour la radio, le dribbleur de 18 ans sera officiellement Lillois au début du mois de juillet, à la fin de son contrat aspirant avec Marseille. Doucement mais surement, le mercato prend forme au LOSC même si les Dogues attendent bien évidemment avec une grande impatience que les Anglais, les Allemands et les Espagnols soient également autorisés à recruter pour véritablement lancer le mercato.