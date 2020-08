LOSC : Jonathan David a coûté une fortune, ça le motive !

Dans : LOSC.

Lors de la saison à venir du côté du Lille OSC, Jonathan David aura la lourde tâche de succéder à Victor Osimhen, parti à Naples pendant ce mercato estival.

C’est l’été de tous les records chez les Dogues. Après avoir enregistré la plus grosse vente de son histoire avec le transfert d’Osimhen au Napoli contre un chèque de 70 millions d’euros, le LOSC a battu son achat record en déboursant 27 ME pour recruter Jonathan David. Très courtisé après sa belle saison à La Gantoise, où il a marqué 23 buts en 40 matchs, l'international canadien aura donc un statut à assumer en Ligue 1. Car en plus d’être le joueur le plus cher de l’histoire de Lille, l’attaquant de 20 ans est aussi devenu le plus gros transfert du championnat belge. Une pression qui ne fait pas peur à l’ancien d’Ottawa.

« Je suis très heureux d'être ici. C'est le club que j'ai choisi pour continuer ma carrière. Les premiers jours se sont très bien passés, on m'a tout indiqué, j'ai été présenté aux personnes du club et au groupe. Je suis en période d'adaptation. Le joueur le plus cher à quitter la Belgique ? C'est un honneur pour moi d'avoir coûté aussi cher. C'est comme ça. À moi de performer sur le terrain, c'est aussi simple que cela. J'ai été convaincu car je sais qu'ici je vais continuer à jouer et c'est ce que je voulais. Je veux progresser et devenir meilleur. Il y a ici un très bon collectif et de très bons joueurs. J'ai fait une très bonne saison à Gand, franchement, mais c'était le moment pour un nouveau challenge. Le système sera un peu différent car, ici, ce sera un 4-4-2 à plat. Mais la tactique décidée par le coach, Christophe Galtier, va me plaire et correspond très bien à mon style de jeu. Mon objectif de buts ? Je ne me dis rien. J'essaie de viser le plus haut possible », a lancé David en conférence de presse. Convaincu par le projet lillois de Luis Campos, le Canadien rêve maintenant de marcher sur les pas d’Osimhen, en Ligue 1 et en Europa League, pour postuler à un rôle central dans un grand club européen dans les années à venir.