LOSC ‍: Ethan Mbappé, Ousmane Dembélé lui montre ce qu'il faut faire

Par Hadrien Rivayrand

En signant au LOSC l'été dernier, Ethan Mbappé avait de gros objectifs personnels en tête. Mais l'ancien du PSG peine à enchainer les matchs, notamment du fait de blessures à répétition.

Ethan Mbappé avait quelque peu fait parler de lui la saison passée avec le PSG. Le milieu de terrain ne voulait pas forcément quitter le club de la capitale mais le départ de son grand frère a tout changé pour lui. Heureusement, son talent lui a permis de rebondir en Ligue 1 du côté du LOSC. A Lille, Ethan Mbappé compte se faire un nom en France. Mais voilà, la vie d'un sportif de haut niveau est parfois mise à mal par des blessures. Et l'ancien Francilien en sait quelque chose. Dimanche à Angers, Ethan Mbappé s'est blessé assez sérieusement, avec une nouvelle lésion musculaire à déplorer. C'est d'ailleurs la sixième blessure du Lillois cette saison.

Ethan Mbappé, plus de peur que de mal ?

Alors, de quoi s'inquiéter pour l'avenir à haut niveau de Ethan Mbappé ? Pour l'ancien médecin du PSG Alain Simon, contacté par L'Equipe, il est beaucoup trop prématuré pour avoir de telles craintes : « Peut-être qu'Ethan avait des troubles préexistants à ce sujet, mais désormais les clubs suivent ça de très près. Cela peut aussi être un simple manque de chance ou de la fatigue. Mais il n'y a pas de crainte à avoir pour l'instant pour la suite de sa carrière. Regardez Ousmane Dembélé à Barcelone c'était blessure sur blessure, et maintenant plus une seule. En vieillissant, le corps change énormément. ». A 18 ans, le plus jeune de Mbappé devra surtout prendre cette première saison loin du PSG comme un apprentissage du haut niveau. Le LOSC reste une équipe ultra compétitive et la saison prochaine, le club nordiste pourrait de nouveau participer à la Ligue des champions.