Lille paie une petite fortune pour Igamane

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant pour épauler Olivier Giroud, Lille tient enfin son bonheur. Un accord a été trouvé avec les Glasgow Rangers pour le transfert de l’international marocain Hamza Igamane.

Malgré les excellents débuts d’Olivier Giroud, auteur de 2 buts en 2 matchs de Ligue 1 cette saison, le LOSC était toujours à la recherche d’un second avant-centre en cette fin de mercato. Pour les dirigeants lillois, il n’a jamais été question de laisser le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France seul et sans concurrence pendant toute la saison. Lille est sur le point de finaliser l’arrivée de sa priorité à ce poste puisque selon Foot Mercato et RMC, un accord a été trouvé avec les Glasgow Rangers pour le transfert de l’international marocain Hamza Igamane. Les Dogues vont payer plus de 10 millions d’euros pour s’attacher les services de l’avant-centre de 22 ans, lequel a déjà donné son feu vert au club présidé par Olivier Létang depuis plusieurs jours.

Hamza Igamane débarque au LOSC

🚨EXCL Hamza Igamane est attendu ce jeudi à Lille. Contrat de 5 ans. Le LOSC et les Rangers règlent les derniers détails. pic.twitter.com/GTt8kk4Cef — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 27, 2025

Hamza Igamane est attendu à Lille ce jeudi pour passer sa visite médicale avant de s’engager pour cinq ans en faveur des Dogues. Un renfort très attendu par Bruno Genesio, pour qui il n’était pas question de faire toute la saison avec seulement Olivier Giroud comme pur avant-centre, d’autant que le LOSC disputera l’Europa League en plus d’avoir de grandes ambitions en Ligue 1. Reste maintenant à voir si le natif de Témara, auteur de 16 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues en 2024-2025, sera susceptible de concurrencer l’ex-attaquant de Chelsea et d’Arsenal ou s’il sera simplement la doublure de luxe d’Olivier Giroud. Une chose est sûre, l’ancien attaquant des Bleus part avec une belle longueur d’avance après son début de saison canon.