Lille ‍: Les maillots Giroud provoquent le chaos

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Cet été, Olivier Giroud a fait le pari de revenir en Ligue 1 du côté du LOSC. L'attaquant français fait déjà l'unanimité chez les fans des Dogues.

Olivier Giroud fait fort depuis ses débuts avec le LOSC. L'ancien attaquant de Chelsea a déjà planté à deux reprises, étant même le héros lillois lors de la réception de Monaco. Depuis son arrivée dans le nord de la France, le champion du monde 2018 fait l'unanimité. Il est très apprécié par sa direction, les joueurs, mais aussi les fans et observateurs lillois. Les supporters des Dogues s'arrachent son maillot. De quoi déstabiliser certaines boutiques officielles du LOSC.

Le LOSC n'avait jamais vu ça à Lille

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

L'Equipe rapporte ces dernières heures que l'impact marketing de la récente venue d'Olivier Giroud a Lille se fait déjà grandement ressentir pour le club français. Les ventes de maillots ont augmenté de 50% par rapport à la même période l'an dernier. Il y a notamment 10 fois plus de flocage Giroud que de n'importe quel autre joueur des Dogues. La boutique du LOSC, située dans le centre-ville de Lille, se doit dorénavant de continuellement réapprovisionner ses stocks, tout en floquant également des maillots sur place. Problème, des lettres commencent à manquer. A 38 ans, Giroud continue de faire rêver de nombreuses personnes dans l'Hexagone. Certains veulent même son retour en équipe de France pour disputer la Coupe du monde 2026. Mais le joueur tricolore est clair sur le sujet : il a fait une croix sur les Bleus. Son désir est de prendre le plus de plaisir possible avec le LOSC, qui espérera terminer à une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions en fin de saison. Les Dogues seront aussi de la partie en Ligue Europa et disposer de l'expérience d'Olivier Giroud ne sera pas de trop pour le groupe lillois.