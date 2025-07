L1 ‍: André rêve du Paris FC, Lille le met à l'écart

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Lille dans un an, Benjamin André a trouvé un accord avec le Paris FC. Mais le club nordiste refuse pour l’instant de se séparer de son capitaine, absent pour le match amical face à Côme ce vendredi.

Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2026, Benjamin André a signifié à sa direction qu’il souhaitait changer d’air. Le capitaine des Dogues a trouvé un accord avec le Paris FC, qui lui offre un bail de trois ans à des conditions salariales plus importantes. Mais l’état-major du LOSC n’entend pas céder aussi rapidement dans ce dossier et espère conserver le joueur, et si possible le convaincre de prolonger. Or, l’accord est déjà ficelé entre Benjamin André et le Paris FC et on se dirige doucement vers un bras de fer entre les deux parties.

Bras de fer à Lille, André force son départ au Paris FC https://t.co/7XsoYbz35W — Foot01.com (@Foot01_com) July 19, 2025

Un scénario d’autant plus redouté que l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais était absent ce vendredi pour le match amical de Lille sur la pelouse de Côme (défaite 3-2). L’entraîneur lillois Bruno Genesio a réagi à cette absence de Benjamin André, confirmant que son joueur avait été laissé au repos pour faire le point sur son avenir. « Ce n’est pas une sanction. Absolument pas » a d’abord lancé l’ex-entraîneur de Lyon et de Rennes, avant de poursuivre.

André écarté de la préparation pour l'instant

« Comme vous le savez, il y a des discussions entre Benjamin (André) et le club. Il était mieux, pour l’instant en tout cas, qu’il récupère, se concentre sur sa situation et ce sur quoi il est en réflexion ». Et le coach lillois de conclure. « Il y a des discussions avec le club et, pour le moment, c’était mieux pour lui qu’il reste en dehors de la préparation. C’est ce que je pense » a estimé Bruno Genesio, confirmant que l’absence de Benjamin André était bien lié à sa situation contractuelle et non à une possible blessure. Le torchon ne brûle pas encore entre le club lillois et son capitaine mais de toute évidence, une solution devra vite être trouvée. Sans quoi ce feuilleton pourrait rapidement venir polluer le début de saison du LOSC.