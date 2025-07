Bras de fer à Lille, André force son départ au Paris FC

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

La situation se tend à Lille, où le capitaine Benjamin André entre officiellement en bras de fer avec sa direction pour forcer son départ au Paris FC, qui lui offre un beau contrat de trois ans.

En fin de contrat avec Lille dans un an, le capitaine Benjamin André est la cible du Paris FC depuis le début du mercato. Et si le natif de Nice pensait qu’il ne serait pas difficile pour les deux clubs de se mettre d’accord, la situation est en réalité beaucoup plus complexe. Le LOSC n’entend pas céder son taulier de 34 ans, ce qui provoque la frustration de ce dernier. Benjamin André veut rallier Paris, qui lui offre un contrat de trois ans avec un salaire plus important que celui qu’il perçoit actuellement dans le Nord. Olivier Létang ne veut rien entendre pour le moment. Mais de son côté, Benjamin André est bien décidé à forcer son départ.

Benjamin André part au clash avec Lille

80' l ⚪️ 3⃣-2⃣ 🔴



Les joueurs de Bruno Genesio s'inclinent sur la pelouse de Côme sur le score de trois buts à deux 🔚



⚽️ Fernandez-Pardo (66')

⚽️ Lachaab (72')



Prochain rendez-vous face à Dortmund le 2 août prochain !#COMOLOSC pic.twitter.com/0PCNewEn0H — LOSC (@losclive) July 18, 2025

C’est ainsi que selon Ouest-France, le milieu de terrain des Dogues ne s’est pas envolé en Italie avec le reste de l’effectif pour le match amical contre Côme. « Le capitaine des Dogues a déjà trouvé un accord, pour les bases d’un futur contrat avec le Paris FC, et a engagé un certain bras de fer avec sa direction » note le quotidien régional, pour qui Benjamin André n’a pas l’intention de lâcher l’affaire tant que le LOSC n’aura pas accepté son départ. Une situation forcément problématique pour le club nordiste, mais Olivier Létang n’est pas vraiment du genre à se faire dicter le timing d’un transfert et le président lillois pourrait s’agacer de cette situation. Reste maintenant à voir si le forcing du joueur de 34 ans paiera rapidement et si l’ancien Rennais sera autorisé à rejoindre le Paris FC. Quoi qu’il en soit, le bras de fer est bien engagé entre les deux parties à présent, chose difficilement imaginable il y a encore quelques semaines.