Sylvain Ripoll à Lens, la grosse surprise

Dans : Lens.

Par Guillaume Conte

Le RC Lens cherche activement son entraineur et plusieurs pistes sont évoquées, dont celle menant à l'entraineur de Guingamp, Sylvain Ripoll.

Ancien entraineur de Lorient et de l’équipe de France espoirs, Sylvain Ripoll a retrouvé une spirale positive cette saison du côté de Guingamp. Il a emmené l’En Avant en barrage d’accession en Ligue 1, même si la réussite n’a pas été au rendez-vous contre Dunkerque. Néanmoins, l’ancien milieu de terrain a marqué des points et le RC Lens pense désormais à lui pour être son nouvel entraineur, annonce Foot Mercato.

Le technicien de 53 ans fait partie des candidats à la succession de Will Still, même si les premiers échos à sa possible venue ne font pas bondir de joie les supporters artésiens, qui gardent en mémoire son passage avec les Espoirs et le jeu pratiqué pas forcément enthousiasmant. Mais les dirigeants lensois cherchent le bon entraineur pour leur projet, et Sylvain Ripoll est en tout cas dans la liste pour prendre les commandes des « Sang et Or » dans les prochains jours. Les autres noms cités sont Luis Castro (Dunkerque), Pierre Sage (ex-OL) et notamment Karel Geraerts (ex-Schalke 04), mais le favori semblait être Sebastien Pocognoli jusqu’à ce début de semaine où son nom semble avoir été progressivement écarté.