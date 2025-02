Lens récupère 6 millions d'euros sur le gong

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

La décision de son départ n’appartenait qu’à lui. David Pereira da Costa a finalement accepté l’offre de transfert de Portland (MLS). Le milieu offensif portugais va rapporter une belle somme à Lens.

Tout au long de ce mercato, la direction du RC Lens a tenté de récupérer de l’argent pour rééquilibrer ses comptes tout en essayant du mieux possible de ne pas déstabiliser le sportif. Les départs d’Abdukodir Khusanov et de Brice Samba sous la forme d’un transfert ont permis de récolter un joli pactole - près de 65 millions d’euros à eux deux -, tandis que celui de Kevin Danso via un prêt avec obligation d’achat rapportera 25 millions d’euros automatiquement en fin de saison. Mieux encore, la direction lensoise s’apprête à récupérer une somme d’argent non négligeable sur le gong grâce à David Pereira da Costa.

David Pereira da Costa file en MLS

Encore une recrue à Rennes, un ancien espoir de Lens débarque https://t.co/UCIiVlhGIm — Foot01.com (@Foot01_com) February 3, 2025

Depuis plusieurs mois, David Pereira da Costa fait l’objet de convoitises venues des États-Unis. La MLS a longtemps fait les yeux doux au milieu offensif pétri de talent, lequel a fini par céder aux sirènes américaines. À partir du 20 janvier 2025, si l’on en croit les informations de L’Equipe, le RC Lens avait sur la table une offre de près de 8 millions d’euros arrivée en provenance de Portland. La franchise de l’ouest du continent avait fait du petit prince de la Gaillette une priorité absolue. La décision n’appartenait donc plus qu’à David Pereira da Costa. Finalement, le milieu offensif portugais a accepté l’offre de contrat qui lui était proposée.

Pour le RC Lens, le transfert devrait plutôt rapporter près de 6 millions d’euros, indique Marc Mechenoua (Le Parisien). Le journaliste ajoute que David Pereira da Costa a signé un contrat de 4 ans. Pour rappel, cette opération est possible puisque le marché des transferts en MLS ferme en avril prochain. Une belle vente sur le gong pour un joueur qui ne jouait de toute façon que très peu sous les ordres de Will Still.