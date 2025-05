Lens pense à un choix historique pour remplacer Will Still

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Informé la semaine passée du souhait de Will Still de partir, les dirigeants du RC Lens s'activent pour lui trouver un remplaçant. Si Pierre Sage est le favori, un nom circule chez les Sang et Or.

Samedi soir, dans la foulée de la large victoire face à Monaco, Will Still a surpris tout le monde en annonçant son départ du poste d'entraîneur de Lens. Avouant que les graves soucis de santé de sa compagne, qui vit en Angleterre, l'incitaient à aller en Angleterre, Still a donc déjà vidé son casier à la Gaillette et ce mercredi, il est déjà annoncé comme le probable coach de Southampton, qui vient d'être relégué en Championship. Mais, pour le remplacer, le board des Sang et Or est déjà au travail, et selon La Voix du Nord, une piste commence à prendre sérieusement du corps au RC Lens. Pour succéder à Will Still, le club nordiste pense à...Edward Still, le propre frère de Will Still qui était l'adjoint de ce dernier.

Un Still peut en cacher un autre à Lens

Même si Pierre Sage est le choix numéro 1 des dirigeants de Lens, Edward Still est également sur les tablettes. Agé de 34 ans, ce dernier était venu avec son frère sur le banc des Sang et Or après avoir fait l'essentiel de sa carrière en Belgique. Sur le papier, ce choix serait totalement inédit, mais il y a cependant quelques grains de sable. Le quotidien nordiste explique que le remplacement de Will Still par Edward Still « n’a pas que des partisans du côté de La Gaillette-Gervais Martel ». Autrement dit, cette hypothèse pourrait s'arrêter là, sauf si le dossier Pierre Sage traîne en longueur, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais étant aussi évoqué du côté de Nantes. Pour l'instant, Edward Still est donc toujours à Lens, en attendant de prendre du grade à Bollaert ou de rejoindre son frère à Southampton.