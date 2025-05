Will Still quitte le RC Lens, Pierre Sage en pole ‍!

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la large victoire du RC Lens face à Monaco, l'entraîneur des Sang et Or a officialisé son départ un an seulement après être arrivé dans le Nord. Pierre Sage pourrait le remplacer.

Une petite saison et puis s'en va. Contre toute attente, Will Still a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche qu'il avait dirigé son dernier match sur le banc lensois à l'occasion du net succès contre Monaco (4-0) au stade Bollaert. « Je ne serai pas l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine. C'était la dernière de la saison à Bollaert, mais c'était aussi ma dernière. Pour multiples raisons. La raison principale, qui me pousse à prendre cette décision, c'est le fait que j'ai besoin de rentrer chez moi. Tout le monde est bien conscient de ce qui s'est passé dans ma vie. CLe choix de la logique, c'est que je me rapproche de ma femme pour son bien-être à elle aussi », a précisé Will Still, qui n'aura donc dirigé les Sang et Or qu'une seule saison, alors qu'il avait signé pour trois ans.

Will Still remplacé par Pierre Sage à Lens ?

On le sait, sa compagne, qui vit en Angleterre, a été très gravement malade, et l'entraîneur de 32 ans souhaite se rapprocher d'elle. Pour l'instant, le désormais ancien entraîneur du RC Lens n'a signé avec aucun club, mais on sait que son profil intéresse plusieurs dirigeants anglais, notamment en D2. Pour remplacer Will Still, les dirigeants lensois, qui étaient forcément informés de cette décision de leur coach, ont mis PIerre Sage tout en haut de leur liste. Depuis son limogeage par John Textor, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais attend tranquillement un nouveau projet qui pourrait le tenter, prendre les commandes du RC Lens serait un beau défi.