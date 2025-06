La France le déteste, Mbappé se console au Real

Dans : GFC.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé ne jouit plus d’une très grosse cote d’amour en France, mais l’ancien attaquant du PSG a heureusement de quoi se consoler. Au Real Madrid, il est plus que jamais vu comme le héros de l’équipe.

Buteur contre l’Espagne puis face à l’Allemagne lors du Final Four de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé vient de boucler un rassemblement positif avec l’équipe de France. Egalement passeur décisif sur le but de Rayan Cherki contre la Roja et pour Michael Olise face aux Allemands, l’attaquant du Real Madrid a soigné ses statistiques et son image. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a néanmoins du travail pour retrouver l’amour des Français, comme ce fut le cas par le passé. L’image du joueur s’est détériorée au fil des mois, et Kylian Mbappé ne bénéficie plus de la même cote de sympathie chez les Bleus.

Kylian Mbappé, Pierre Ménès est écoeuré https://t.co/HHy5JugqzF — Foot01.com (@Foot01_com) June 11, 2025

Heureusement pour lui, le numéro neuf du Real Madrid a une autre image au sein du club merengue. Dans son édition du jour, AS en fait le héros du vice-champion d’Espagne à l’aube de la Coupe du monde des clubs. « Mbappé a marqué dans toutes les compétitions auxquelles Madrid a participé cette saison. 43 buts jusqu'à présent. Pichichi et Soulier d'Or. Son dernier défi l'attend : une Coupe du Monde des Clubs historique, dont Madrid vise à être le premier à inscrire son nom au palmarès. Et un tournoi dans lequel Kylian (26 ans) est destiné à être le leader du Real » écrit le journaliste Mario de la Riva, très élogieux envers Kylian Mbappé, avant de poursuivre.

Kylian Mbappé leader du Real Madrid

« Mener l'équipe de Xabi Alonso au titre et, pourquoi pas, se lancer dans la course au Ballon d'Or, une compétition dont la star de Bondy est actuellement absente. À Madrid, ils savent qu'un Mbappé au meilleur de sa forme est essentiel à leur objectif de remporter la Coupe du monde (…) Dix buts lors de ses six derniers matchs pour Madrid. Un mois fulgurant au cours duquel il a réalisé un retour mémorable pour réaliser ce à quoi il est habitué : remporter le Pichichi ». Plus que jamais, Kylian Mbappé est vu à Madrid comme l’arme offensive n°1 du Real avant le début de cette Coupe du monde des clubs. Au point que le nom de Vinicius est à peine évoqué dans la presse espagnole, totalement focus sur l’attaquant des Bleus, dont l’image est pour l’instant très positive à Madrid.