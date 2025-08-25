L1 ‍: Brest est ruiné, c’est la stupéfaction

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Battu par Toulouse dimanche après son match nul contre Lille il y a une semaine, l’entraîneur brestois Eric Roy accuse le coup. Il est notamment sidéré par le manque de moyens économiques de son club.

Les étoiles et le prestige de la Ligue des Champions sont loin pour le Stade Brestois. Accrochée par Lille lors de la première journée, l’équipe entraînée par Eric Roy s’est inclinée contre Toulouse ce dimanche après-midi. Avec un point en deux matchs, le SB29 est déjà dans le dur. Mais plus encore que les résultats de ce mois d’août, c’est le mercato réalisé par le club breton qui inquiète l’entraîneur Eric Roy. L’ancien dirigeant de Watford n’a vu arriver que Chotard, acheté à Montpellier, le gardien Majecki prêté par Monaco et le défenseur Junior Diaz, prêté par Troyes.

⌚️| 90'+ 8' | 𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 | C'est terminé au Stadium de Toulouse et les Brestois s'inclinent 2 à 0 dans cette 2ème journée de Ligue 1. Les Ty-Zefs ont poussé jusqu'au bout pour revenir au score mais n'ont pas réussi à trouver la faille face aux Violets.#TFCSB29 2⃣-0️⃣ pic.twitter.com/5FoBkf3pkH — Stade Brestois 29 (@SB29) August 24, 2025

Pas vraiment de quoi s’enthousiasmer, ni renforcer un effectif qui avait pourtant quelques postes à améliorer. De quoi provoquer la stupéfaction d’Eric Roy, qui ne comprend pas comment le Stade Brestois, qui sort d’une saison en Ligue des Champions avec la manne financière que cela représente, peut avoir un budget inférieur à un promu tel que Metz par exemple.

« On m’a dit qu’on n’avait pas de moyens. J’ai vu qu’on avait l’antépénultième budget. Donc, a priori, c’est vrai qu’on n’a pas de moyens. Je suis étonné quand même qu’on ait un budget inférieur à Metz, qui arrive de Ligue 2, alors qu’on sort de la Ligue des champions. Mais bon, c’est malheureusement l’état dans lequel le club se trouve » s’est désolé Eric Roy face aux médias. RMC précise que le Stade Brestois a pourtant touché une coquette somme de 52 millions d’euros de la part de l’UEFA grâce à son parcours en Ligue des Champions. Malgré cela, le SB29 a présenté cette saison un budget de 35 millions d’euros, contre 40 millions d’euros pour Metz. De quoi faire perdre sa casquette et son calme à Eric Roy, assez pessimiste pour la suite des évènements du côté de Francis-le-Blé.