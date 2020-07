FCGB : Un allié de Sousa viré, Longuépée a encore frappé

Dans : Bordeaux.

En conflit avec le président Frédéric Longuépée, l’entraîneur des Girondins Paulo Sousa perd un membre de son clan. Le directeur sportif Eduardo Macia a en effet été licencié.

La situation se complique encore un peu plus à Bordeaux. Pour rappel, les Girondins sont déjà dans le flou en ce qui concerne l’entraîneur pour la saison prochaine. Le coach Paulo Sousa, lassé par les promesses non tenues de sa direction, a d’abord annoncé son prochain départ aux cadres de l’effectif. Puis quelques semaines plus tard, alors que Jean-Louis Gasset attend de prendre son poste, le Portugais est revenu sur sa décision. Et ce malgré ses relations tendues avec le président Frédéric Longuépée, annoncé en conflit avec tout le secteur sportif, dont le directeur du football Eduardo Macia qui vient d’être licencié ce vendredi.

« Constatant de nombreux dysfonctionnements au sein de la direction du football, le club a décidé de se séparer d'Eduardo Macia, a indiqué le FCGB dans un courrier interne. En attendant la nomination de son successeur, l'intérim sera exercé par Ulrich Ramé sous la supervision du président. » Dans sa lutte contre Longuépée, Sousa perd donc un allié précieux, lui dont le licenciement coûterait trop cher à l’actionnaire américain King Street. A noter que ce départ était plutôt prévisible puisque l’Espagnol, qui fait l’objet d’une plainte d’un agent après l’arrivée du latéral gauche Naoufel Khacef, envisageait déjà de présenter sa démission.