FCGB : Maintenant, Paulo Sousa refuse de quitter Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Tout proche d’un départ il y a encore quelques jours, Paulo Sousa va finalement rester sur le banc de touche des Girondins de Bordeaux la saison prochaine.

Refroidi par la brouille entre la direction bordelaise, menée par Frédéric Longuépée, et les supporters, et très tenté à l’idée de relever un nouveau défi à Benfica, Paulo Sousa a tout fait pour quitter Bordeaux à la fin du mois de juin dernier. Mars alors que le grand club portugais a plutôt opté pour Jorge Jesus, le coach de 49 ans a finalement fait volte-face. Car sauf retournement de situation, le technicien portugais dirigera bien le FCGB lors de l’exercice 2020-2021. C’est en tout cas ce qu’explique Clément Carpentier.

« Trois semaines après avoir fait part de ses envies de départ à ses joueurs, Paulo Sousa ne souhaite plus quitter les Girondins. ‘Il y a zéro négociation avec le club. C’est un chapitre refermé’ explique son entourage. Pour rappel, Sousa a demandé à partir dans un premier temps dès le 24 juin car ‘King Street voulait vendre les 3 meilleurs joueurs de l’équipe’. Ce jour-là, le club lui a demandé du temps afin de trouver un accord et un nouvel entraîneur. La direction du club affirme qu’à l’époque, l’entraîneur portugais demandait 1 an puis 6 mois de salaire. Son clan dément. Sans nouvelle, Sousa augmente la pression le 1er juillet en annonçant à ses joueurs sa volonté de partir. Sousa transmet même une lettre à sa direction mais sa volonté de partir n’est pas explicite. Le 10 juillet, le club lui signifie enfin être prêt à le libérer gratuitement mais entre temps il a changé d’avis. Pourquoi ? Chacun a sa version. Le clan Sousa affirme simplement que le club a refusé de le libérer (ou pris trop de temps), en plus du soutien des joueurs. La direction, elle, pense que son entraîneur n’a plus de porte de sortie comme aurait pu l’être Benfica. Le club, lui, se retrouve aujourd’hui dans l’impasse avec un coach qui ne veut plus partir. Pour le moment, la direction n’a rien trouvé à reprocher à son entraîneur pour par exemple le mettre à pied et n’a pas les moyens de le virer. Aujourd’hui, le club pourrait finalement continuer avec Sousa alors que celui-ci n’envisage plus de quitter de lui-même le club. Sur le terrain après 10 jours de ‘garderie’ dixit un proche de l’équipe, Sousa est de nouveau beaucoup plus investi à l’entraînement. Et en attendant, la piste Jean-Louis Gasset reste au stade de piste pour l’instant », a détaillé, sur Twitter, le journaliste de 20 Minutes, qui avoue donc que Sousa lancera sa deuxième saison complète à Bordeaux le week-end du 23 août prochain, avec la réception de Nantes pour le Derby de l'Atlantique.