FCGB : Rester ou partir, Malcom a tranché et ça va piquer

Dans le viseur de plusieurs grosses formations anglaises, Malcom va-t-il quitter les Grondins de Bordeaux cet hiver ?

Du côté des dirigeants du club au scapulaire, on est catégorique : le Brésilien ne bougera pas en janvier. Pourtant, les agents du joueur font le forcing pour transférer l’attaquant bordelais, profitant notamment de l’intérêt d’Arsenal ou encore de Manchester United et de Tottenham. Cela irrite forcément Stéphane Martin et les dirigeants aquitains. D’autant plus que le joueur aurait pris une décision radicale pour son avenir…

Selon les informations de Yahoo Sport, Malcom souhaite quitter les Girondins de Bordeaux dans les prochains jours. « Arsenal serait la piste la plus chaude » cet hiver, mais aucun accord n’a été trouvé, pour l’heure. Très récemment, une offre à hauteur de 50ME de la part des Gunners était évoquée par les tabloïds anglais. Reste désormais à savoir s’il existe la possibilité de trouver un accord. Pour rappel, Bordeaux a ouvert la porte à un départ de Malcom en juin prochain, mais s’est toujours fermement opposé à un transfert dès le mois de janvier 2018.