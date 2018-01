FCGB : L'attitude indécente des agents de Malcom au mercato choque Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Le président des Girondins de Bordeaux l'a dit et répété, Malcom, passeur décisif samedi soir contre Troyes, restera bien sous le maillot du club au scapulaire jusqu'à la fin de l'actuelle saison. Oui mais voilà, du côté des représentants du joueur brésilien, on semble se moquer royalement de l'avis de Stéphane Martin, et ces derniers multiplient les rendez-vous dans toute l'Europe afin d'essayer de sceller rapidement l'avenir du meilleur joueur bordelais. Car le nom de Malcom est souvent cité dans la presse anglaise, on parle ainsi d'une offre de 39ME venue d'Arsenal suite à plusieurs rendez-vous ces dernières 48 heures.

Fernando Garcia, un des représentants de Malcom, a agacé du côté de Bordeaux en likant via les réseaux sociaux des messages qui souhaitaient la bienvenue au joueur bordelais chez les Gunners. Et le trio d'Elenko Sports, l'agence qui défend les intérêts de l'ailier brésilien, a ensuite clairement posé dans les rues de Londres, histoire de bien montrer que ces trois représentants de Malcom était en Angleterre, avant de faire la même chose samedi soir à Troyes. Les trois hommes, toujours via les réseaux sociaux, ont même envoyé un photo prise dans l'avion privé qui les ramenait de la capitale anglaise vers Troyes. Une communication sans détour qui n'est pas du tout du goût des dirigeants bordelais. Et on peut le comprendre.