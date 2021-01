FCGB : C’est la crise, les Girondins vont licencier 26 salariés...

Dans : Bordeaux.

Alors que la crise du Covid-19 fait des dégâts dans certains clubs de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux vont malheureusement envoyer des salariés au chômage.

Entre la pandémie de coronavirus, qui éloigne le public des stades, et le couac avec Mediapro, qui coupe les vivres des clubs français, la situation commence à être alarmante pour certaines formations de L1. Et c’est notamment le cas du côté de Bordeaux. Car si la saison se déroule plutôt sereinement sur le terrain, avec une douzième place après 18 journées, c’est la crise la plus totale en coulisses... Vu que selon les informations de @Girondinfos, le FCGB se prépare à licencier de nombreux salariés.

« Le club vient de communiquer à ses employés une procédure massive de licenciements avec 26 personnes concernées, 4 départs volontaires, et non-renouvellement des CDD au sein du personnel du Haillan. La principale raison évoquée est un déficit de 80 M€ ! », explique le twitto bordelais. Une nouvelle qui ne va plaire à personne, surtout que la gestion de King Street et du président Frédéric Longuépée ne fait toujours pas l'unanimité. En tout cas, sur les réseaux sociaux, cette mauvaise nouvelle fait l’effet d’une petite bombe...