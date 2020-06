FCGB : Les Ultras déchaînés contre Longuépée en plein Bordeaux !

Dans : Bordeaux.

Les Ultramarines 1987 ont déployé des banderoles contre le président des Girondins dans tout Bordeaux en réclamant son départ.

Soutenu par King Street, qui dans un courrier adressé cette semaine au maire de Bordeaux lui a renouvelé sa confiance, Frédéric Longuépée reste cependant en guerre totale avec les Ultramarines, la puissante association des supporters girondins. Et ce samedi, dans la bataille à distance entre le président du club au scapulaire et les Ultras, ce sont ces derniers qui ont frappé fort. Dans toute la ville, les fans bordelais ont présenté des banderoles qui réclamaient toutes la démission de Frédéric Longuépée dans un style adapté à l’endroit où elles étaient présentées. « Longuépée départ immédiat voie 4 » devant la gare, « Le FCGB ce n’est ni de la comédie ni des claquettes » devant le théâtre, sans oublier les plus classiques « Dégagez avant qu’on vous dégage » ou « Nous ne lâcherons pas ». Depuis des mois le conflit est total entre le président de Bordeaux et les Ultramarines, des enregistrements piratés d'une réunion ayant contribué à mettre de l'huile sur le feu. L'avenir des Girondins s'annonce bien sombre alors que le club doit se relancer, même si la rumeur d'un projet initié par Olivier Létang circule en ville.