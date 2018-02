FCGB : Bordeaux met de côté pour un grand attaquant au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

Confronté à la grave blessure d’Alexandre Mendy, indisponible jusqu’à la fin de la saison, Bordeaux a attendu les dernières minutes du mercato hivernal pour remplacer son attaquant.

Après avoir étudié plusieurs pistes, les Girondins ont conclu un prêt avec option d’achat de Martin Braithwaite avec Middlesbrough. Peut-être la solution la moins onéreuse pour le club aquitain qui avait déjà un plan en vue de l’été prochain au moment d’attirer l’ancien Toulousain. En effet, le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi croit savoir que Bordeaux s’est retenu en janvier pour mieux se lâcher dans quelques mois.

« Cet hiver, ils n'ont pas voulu investir une somme importante sur un attaquant, type Mitrovic de Newcastle, pour qui on parlait quand même de 12 M€, afin de ne pas risquer de se tromper et d'assumer un attaquant trop cher sur plusieurs saisons, a expliqué notre confrère sur BFM TV. Ils voulaient un joueur compétitif tout de suite, comme l'est Braithwaite, vu qu'il a joué 18 matchs et marqué 6 buts avec Middlesbrough, et ils recruteront un bon attaquant en investissant de l'argent cet été. »

15 M€ pour un avant-centre ?

« Là, on parle quand même de 15 millions d'euros sur un 9, a-t-il annoncé. Concernant l'option d'achat de Martin Braithwaite ils se décideront après, mais l'argent de la vente de Malcom, surtout, va permettre au club de réinvestir. » On peut donc s’attendre à un nouveau mercato animé l’été prochain, moment où le président Stéphane Martin et son boss Nicolas de Tavernost auront l’opportunité de lever l’option d’achat de l’international danois fixée à 7 M€.