Bordeaux ouvre le score et fonce vers Ignatenko

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

Recrue hivernale de Bordeaux, Danylo Ignatenko n’est pas titulaire ce dimanche à Clermont. Mais lors de ce match crucial pour le maintien, le capitaine Joshua Guilavogui a ouvert le score de la tête, et a immédiatement pris la direction du banc de touche pour aller saluer, avec toute l’équipe, le joueur ukrainien qui a connu une semaine très difficile, lui qui attend chaque jour des nouvelles de sa famille et se montre forcément inquiet pour ses proches et son pays. Les Bordelais étaient déjà entrés sur le terrain avec un maillot demandant la fin de la guerre et comportant un drapeau de l’Ukraine.

Les #Girondins à l'échauffement devant leurs supporters (600 attendus). Ils portent un T-shirt #NoWar aux couleurs de l'Ukraine, en soutien à la population ukrainienne et à Danylo Ignatenko (remplaçant cet après-midi) #CF63FCGB pic.twitter.com/oYvTQoDSDT — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) February 27, 2022