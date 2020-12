Bordeaux : L’invincibilité face à l’OM enfin expliquée

Dans : Bordeaux.

Voilà désormais plus de 42 ans que Bordeaux n’a pas perdu à la maison contre l’OM.

Une invincibilité qui fait la fierté des Girondins, et agace toujours un peu les Marseillais, qui ne parviennent jamais à sortir un gros match quand ils se déplacent, que ce soit au Parc Lescure de l’époque ou au Matmut Atlantique d’aujourd’hui. Cette interminable série est donc pour le moment prolongée chaque année. Dans un entretien à Sud-Ouest, Ludovic Obraniak explique avec humour comment, lors de son passage à Bordeaux entre 2012 et 2014, tout cela s’est négocié autour de bouteilles de très bons vin.

« Avec Jussiê, une semaine et demie avant un match contre Marseille, on fait une dégustation au château Cheval Blanc, dont le patron est fan des Girondins. Il nous challenge un peu en disant qu’il ne faut surtout pas perdre. On répond : « Ok, mais il faut nous motiver un peu!». Donc il met en jeu des bouteilles de 2004 si on marque. Au bout de deux minutes, Jus- siê marque (rires). Il était hyper motivé ! Et c’est moi qui lui fais la passe. Donc à la fin du match, je suis allé pleurer pour avoir droit à une bouteille. Et ils me l’offrent quand même. Mais il n’y avait pas mieux pour motiver Juss’ (il se marre). J’ai bu le vin cet été, il était délicieux. Et donc, suite à ça, on se faisait un grand château bordelais en dégustation avant chaque gros match », explique ainsi l’ancien joueur des Girondins dans Sud-Ouest. Il faut croire que la recette fonctionne toujours. Heureusement que les grands crus ne manquent pas dans la région bordelaise.