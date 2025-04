Bordeaux ‍: Gérard Lopez fait joujou avec les Girondins

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

En zone mixte après la victoire rassurant des Girondins de Bordeaux face à l’US Saint-Malo, Gérard Lopez a rappelé son désir de garder la main sur le club au scapulaire afin d’être à l’origine de sa reconstruction.

Les supporters appellent systématiquement à son départ. Pour autant, Gérard Lopez s’agrippe aux Girondins de Bordeaux comme un coquillage à son rocher. « Gérard, tu br***** quoi ici ? Tu t’es perdu ? », s’est demandée la North Gate sur une banderole déployée lors du dernier match des Marine et Blanc au Matmut Atlantique. Un message qui n’a pas du tout effrayé l’intéressé, lequel s’est réjoui en zone mixte de la victoire de son club face à l’US Saint-Malo. Au cours d’un jeu de questions-réponses qui a duré près de 5 minutes, Gérard Lopez en a surtout profité pour parler des rumeurs concernant l’offre d’Oliver Kahn, rappelant qu’il avait pour ambition de remettre les Girondins de Bordeaux à leur place. Une sortie qui n’a pas du tout plu aux consultants du Talk de Web Girondins.

Gérard Lopez a « besoin de son jouet pour vibrer »

Bordeaux : Gérard Lopez traite Oliver Kahn de menteur https://t.co/YivpaoefN7 — Foot01.com (@Foot01_com) April 13, 2025

« Gérard Lopez a refusé d'aller plus loin. Il n'a pas apprécié l'approche d'Oliver Kahn au niveau local et il dit qu'il n'est pas vendeur. Il veut rester coute que coute. Le problème pour lui n'est pas financier, mais plutôt dans la perception des choses. Il a un tel besoin de pouvoir, et besoin de son jouet pour vibrer. Quand je vois ses dernières déclarations sur ce dossier, jusqu'où ira-t-il pour prouver qu'il ne s'est pas trompé ? Jusqu'où peut-il mettre le club en péril par égo ? Jusqu'où le club doit-il s'enfoncer pour qu'il accepte de passer la main ? Je me demande jusqu'où peut-il aller. C’est vraiment ce qui m'inquiète à l’heure actuelle », s’est alarmé Jonathan D’Agonisto, chroniqueur de l’émission spécialisée sur l’actualité des Girondins de Bordeaux.

Pour l’heure, Gérard Lopez ne compte pas laisser la main, au grand dam des supporters bordelais qui n’attendent que ça.